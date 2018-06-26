Госдеп обвинил Россию и Китай в попытке "расколоть Запад"

ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл уверен, что Россия и Китай пытаются "расколоть Запад", об этом он заявил во вторник на слушаниях в сенате.

"И Россия и Китай хотят расколоть Запад: Россия стремится раздробить его, а Китай — занять его место. Они особенно агрессивны в Центральной и Восточной Европе", — сказал Митчелл на слушаниях.

По его словам, в связи с этим первоочередной задачей Вашингтона должно быть "противостояние российской агрессии". "В последние годы ревизионистский Кремль пытался силой менять границы, угрожал соседям и атаковал их, инициировал кампании по дезинформации и кибератаки против Запада, усилил военное присутствие на западных границах", — утверждал представитель госдепартамента.