Италия и Мальта договорились о приеме судна с 200 мигрантами

РИМ, 26 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Судну с более 200 мигрантами, которое отказывалась принять Италия, будет разрешено причалить в порту Мальты, при этом Италия примет часть мигрантов с его борта, заявил итальянский премьер Джузеппе Конте.
"Я только что поговорил по телефону с (премьер-министром Мальты) Мускатом. Судно НПО Lifeline причалит в Мальте. Мы договорились, корабль будет подвергнут расследованию, чтобы точно установить его принадлежность и определить, насколько экипаж соблюдал правила международного права", — цитирует его заявление нота правительства Киджи.
За последнее время произошли две схожие истории с кораблями с мигрантами в Средиземном море. Сначала власти Италии и Мальты закрыли для судна с мигрантами Aquarius свои порты. Людей согласилась принять Испания, предоставив порт Валенсии. Путь до испанского берега составил 700 морских миль.
Сальвини и глава минтранспорта Данило Тонинелли также предупредили, что в случае захода корабля в один из итальянских портов его конфискуют, а экипаж задержат. Итальянские власти считают, что корабль ходит под флагом Нидерландов незаконно.
В ночь на вторник итальянское МВД после нескольких дней ожидания разрешили датскому грузовому судну Alexander Maersk со 110 мигрантами на борту войти в сицилийский порт Поццалло.
Последние шаги нового правительства Италии привели к фактическому запрету судам НПО, занимающихся спасением мигрантов в водах Средиземного моря, высаживать их в итальянских портах. В ответ на просьбу прокомментировать публикации СМИ о том, что итальянские власти отказываются предоставлять помощь терпящим крушение беженцам, министр Сальвини заявил, что вопрос спасательных операций находится в компетенции минтранспорта, и если его глава "Тонинелли прикажет береговой охране не отвечать на сигналы СОС, я буду согласен".