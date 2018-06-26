Италия и Мальта договорились о приеме судна с 200 мигрантами

РИМ, 26 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Судну с более 200 мигрантами, которое отказывалась принять Италия, будет разрешено причалить в порту Мальты, при этом Италия примет часть мигрантов с его борта, заявил итальянский премьер Джузеппе Конте.

"Я только что поговорил по телефону с (премьер-министром Мальты) Мускатом. Судно НПО Lifeline причалит в Мальте. Мы договорились, корабль будет подвергнут расследованию, чтобы точно установить его принадлежность и определить, насколько экипаж соблюдал правила международного права", — цитирует его заявление нота правительства Киджи.

За последнее время произошли две схожие истории с кораблями с мигрантами в Средиземном море. Сначала власти Италии и Мальты закрыли для судна с мигрантами Aquarius свои порты. Людей согласилась принять Испания, предоставив порт Валенсии. Путь до испанского берега составил 700 морских миль.

В минувшую пятницу вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини обратился к властям Мальты с призывом открыть свои порты для судна Lifeline одноименной немецкой НПО, на борту которого находятся свыше 230 мигрантов. По его словам, ради безопасности экипажа и пассажиров судно принять должна Мальта, в водах которого оно находилось. Островные власти сначала ответили на предложение Италии отказом.

Сальвини и глава минтранспорта Данило Тонинелли также предупредили, что в случае захода корабля в один из итальянских портов его конфискуют, а экипаж задержат. Итальянские власти считают, что корабль ходит под флагом Нидерландов незаконно.

"В полном соответствии с основным принципом нашего предложении по миграции, согласно которому тот, кто высаживается на итальянском, испанском, греческом или мальтийском берегу, высаживается в Европе, Италия выполнит свою часть и примет квоты мигрантов, которые на находятся на борту Lifeline", — сказал Конте, выразив надежду, что и другие европейские страны сделают то же самое.

В ночь на вторник итальянское МВД после нескольких дней ожидания разрешили датскому грузовому судну Alexander Maersk со 110 мигрантами на борту войти в сицилийский порт Поццалло.

Последние шаги нового правительства Италии привели к фактическому запрету судам НПО, занимающихся спасением мигрантов в водах Средиземного моря, высаживать их в итальянских портах. В ответ на просьбу прокомментировать публикации СМИ о том, что итальянские власти отказываются предоставлять помощь терпящим крушение беженцам, министр Сальвини заявил, что вопрос спасательных операций находится в компетенции минтранспорта, и если его глава "Тонинелли прикажет береговой охране не отвечать на сигналы СОС, я буду согласен".