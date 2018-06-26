Британца осудили за подготовку теракта в парламенте страны

ЛОНДОН, 26 июн – РИА Новости. Британец Халид Мохамед Омар Али признан виновным в планировании теракта в парламенте страны.

Коллегия присяжных в Центральном уголовном суде Лондона признала 28-летнего Али виновным в двух случаях обращения со взрывчатыми веществами в Афганистане и в подготовке теракта в Вестминстере.

Слесарь по профессии, Али в 2011 году отправился в лагерь подготовки боевиков в Афганистане, где прошел обучение взрывному делу. В ноябре 2016 года он по возвращении в Великобританию был задержан в лондонском аэропорту Хитроу, где его отпечатки пальцев совпали с отпечатками на бомбах, найденных американскими военными в Афганистане. С этого момента за Али велось наблюдение. В апреле 2017 года его задержали у здания парламента Великобритании, при обыске у него были найдены три ножа.

Мера наказания подсудимому будет определена позднее.