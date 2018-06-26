РИГА, 26 июн — РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов считает: вероятность того, что Конституционный суд отменит запрет на преподавание на русском языке в частных вузах, составят около 70%.

Сейм Латвии принял решение о запрете преподавания на русском языке в частных вузах и колледжах на прошлой неделе. Законопроект направлен на утверждение президенту республики.

"Есть два пути. Первый — судиться. Вероятность победы — процентов семьдесят. Но суды могут потребовать более 10 лет. За это время все будет разорено и потеряно. В том числе преподаватели и рынок услуг на Востоке. Другой путь — решать вместе с судьбой русского школьного образования. Если мы организуем акции протеста, в которых примут участие около ста тысяч человек, то компромисса с властями по всем важным для русских Латвии вопросов можно будет достигнуть в течение года", — сказал Митрофанов РИА Новости во вторник.

В Латвии один государственный язык — латышский. Примерно треть студентов частных вузов учились в прошлом году на русском языке, который является родным для 40 процентов населения республики, но имеет статус иностранного.

Согласно законопроекту, обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС будет возможно лишь в отдельных случаях — для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.