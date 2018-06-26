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Примаков прокомментировал запрет въезда на Украину

Сюжет:
Запрет на въезд двух журналистов на Украину (15)
17:1426.06.2018
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкГенеральный директор Русской гуманитарной миссии Евгений Примаков во время обсуждения итогов выборов президента РФ. 19 марта 2018Генеральный директор Русской гуманитарной миссии Евгений Примаков во время обсуждения итогов выборов президента РФ. 19 марта 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тележурналист Евгений Примаков заявил, что решение запретить ему въезд на Украину говорит о том, что Киеву "голос разума и адекватности не нужен".

Площадь независимости в Киеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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Примакова задержали на украинской границе, когда он ехал конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве. На это же мероприятие направлялась собкор RT Пола Слиер, которую также не пустили в страну.

Примаков занимает пост председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Кроме того, общественный деятель работает секретарем Союза журналистов России.

По словам журналиста, ему объявили, что он несет угрозу безопасности Украины и запретили въезд на Украину на пять лет.

Он также добавил, что связывался с штаб-квартирой ОБСЕ в Вене, где подтвердили, что его внесли в список участников и ждут на конференции.

В Союзе журналистов России заявили о подготовке заявления в международные организации после ситуации с Примаковым.

Поговори мне тут
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Поговори мне тут

"Абсурдный страх"

Ситуацию с Примаковым прокомментировали в Госдуме. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал решение Киева грубым нарушением базовых демократических принципов.

Фотография главного редактора сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского во время брифинга СБУ. 15 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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По его словам, поскольку подобные действия в отношении российских журналистов совершались многократно, стали системой, ситуация в целом требует незамедлительной реакции со стороны европейских парламентариев.

"ОБСЕ как организатору конференции по свободе СМИ в Киеве, на которую не смог попасть Евгений Примаков, необходимо дать жесткую оценку происходящему на Украине беззаконию", — заявил Володин.
Он отметил, что "украинские власти ограждают граждан своей страны от любой информации, которая не вписывается в логику их нынешних действий".
Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что власти Украины показали, что ставят себя выше ОБСЕ и не заинтересованы в укреплении свободы СМИ.

По его словам, Киев продемонстрировал абсурдный страх перед известным российским общественным деятелем и журналистом.

СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие

"Журналист — не военный"

В Общественной палате считают, что Киев не в состоянии обеспечить открытое участие всех заинтересованных сторон в мероприятиях европейского уровня.

Арестованный Кирилл Вышинский после заседания суда в Херсоне. 17 мая 2018
© AFP 2018 / Genya Savilov
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В сообщении организации говорится, что власти Украины забыли о том, что журналист — это не военный, и не принимает участие в вооруженном конфликте.

"Чем он провинился перед руководством Украины? Только проявлением своей гражданской позиции и тем, что он откровенно высказывается на волнующие всех темы", — поясняется в сообщении Общественной палаты.

По мнению организации, конференция по свободе СМИ на Украине была дискредитирована еще до того, как началась, потому что столь явный и откровенный демарш за несколько часов до ее старта — это плевок в лицо организаторам и всей "демократической" Европе.

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