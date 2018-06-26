Примаков прокомментировал запрет въезда на Украину

Запрет на въезд двух журналистов на Украину (15)

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тележурналист Евгений Примаков заявил, что решение запретить ему въезд на Украину говорит о том, что Киеву "голос разума и адекватности не нужен".

Примакова задержали на украинской границе, когда он ехал конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве. На это же мероприятие направлялась собкор RT Пола Слиер, которую также не пустили в страну.

Примаков занимает пост председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Кроме того, общественный деятель работает секретарем Союза журналистов России.

По словам журналиста, ему объявили, что он несет угрозу безопасности Украины и запретили въезд на Украину на пять лет.

Он также добавил, что связывался с штаб-квартирой ОБСЕ в Вене, где подтвердили, что его внесли в список участников и ждут на конференции.

В Союзе журналистов России заявили о подготовке заявления в международные организации после ситуации с Примаковым.

"Абсурдный страх"

Ситуацию с Примаковым прокомментировали в Госдуме. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал решение Киева грубым нарушением базовых демократических принципов.

По его словам, поскольку подобные действия в отношении российских журналистов совершались многократно, стали системой, ситуация в целом требует незамедлительной реакции со стороны европейских парламентариев.

"ОБСЕ как организатору конференции по свободе СМИ в Киеве, на которую не смог попасть Евгений Примаков, необходимо дать жесткую оценку происходящему на Украине беззаконию", — заявил Володин.

Он отметил, что "украинские власти ограждают граждан своей страны от любой информации, которая не вписывается в логику их нынешних действий".

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что власти Украины показали, что ставят себя выше ОБСЕ и не заинтересованы в укреплении свободы СМИ.

По его словам, Киев продемонстрировал абсурдный страх перед известным российским общественным деятелем и журналистом.

"Журналист — не военный"

В Общественной палате считают, что Киев не в состоянии обеспечить открытое участие всех заинтересованных сторон в мероприятиях европейского уровня.

В сообщении организации говорится, что власти Украины забыли о том, что журналист — это не военный, и не принимает участие в вооруженном конфликте.

"Чем он провинился перед руководством Украины? Только проявлением своей гражданской позиции и тем, что он откровенно высказывается на волнующие всех темы", — поясняется в сообщении Общественной палаты.

По мнению организации, конференция по свободе СМИ на Украине была дискредитирована еще до того, как началась, потому что столь явный и откровенный демарш за несколько часов до ее старта — это плевок в лицо организаторам и всей "демократической" Европе.