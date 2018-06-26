ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Предотвращение закупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 является одной из приоритетных задач в отношениях США и Турции, заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

"Наши текущие озабоченности — это добиться освобождения пастора Эндрю Брансона и других несправедливо задержанных граждан США и местных сотрудников посольства; предотвратить закупку Турцией российских систем С-400 и разработать modus vivendi (временное соглашение – ред.) применительно к нашим соответствующим силам и партнерам на местах для стабилизации ситуации в северной Сирии и предотвращения возвращения ИГ*", — сказал он на слушаниях в сенате.

Кроме того, по словам Митчелла, Вашингтон призывает президента Турции Тайипа Эрдогана немедленно претворить в жизнь его обещание снять режим чрезвычайного положения в стране.

США последовательно стараются добиться отмены решения Анкары о закупке российских С-400. В конгрессе находятся на рассмотрении два варианта оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2019 год, которые предусматривают определенные последствия для Турции в случае получения ЗРК. Документы будут сведены в один, сейчас в одном из них идет речь о прекращении поставок Турции американских высокотехнологичных вооружений, в том числе истребителей пятого поколения F-35, а в другом — о введении в том числе санкций в отношении Анкары.

После того, как содержание данных законопроектов стало известно, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ