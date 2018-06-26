Генсек Совета Европы назвал сроки взноса России в бюджет организации

СТРАСБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что 30 июня 2018 года является последним сроком для выплаты взносов России в бюджет организации.
"Тридцатое июня — это последний срок для выплаты взносов. Я не знаю, что произойдет до 30 июня. Но я сделал все от меня зависящее, чтобы попытаться урегулировать эту проблему", — сказал он во время своего выступления в СЕ.
Конфликт между Россией и Советом Европы обострился за последние несколько лет из-за введенных ПАСЕ санкций в отношении российской делегации в связи с ситуацией вокруг Крыма.
В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что возвращение Турции в обычные плательщики и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части своего взноса за 2018 год стали причиной финансовых трудностей у организации. По информации одной из основных комиссий ассамблеи, "бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро". Организации пришлось "заморозить бюджет на 9%", его дефицит составил 1,5 миллиона евро.