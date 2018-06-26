Слуцкий назвал условие для возобновления взносов в Совет Европы

СТРАСБУРГ, 26 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Российская сторона не готова платить взнос в Совет Европы, пока в устав организации не будут внесены поправки о недопустимости санкций в отношении делегаций, заявил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

Слуцкий во вторник впервые встретился с новой главой Ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

"Если Россия будет оставаться в столь же "специальных" отношениях со Страсбургом, Москва будет состоять в "специальных" отношениях со Страсбургом, мы не готовы оплачивать свой взнос и поддерживать программы Совета Европы, до тех пор пока ПАСЕ не примет регламентные поправки о том, что полномочия никакой парламентской делегации, направленной в Ассамблею страховым парламентом, не могут быть пересмотрены, оспорены", — сказал Слуцкий журналистам.

Он добавил, что пока преждевременно говорить о том, что соответствующие комиссии ПАСЕ поддержат идеи, предложенные, подкомиссией бюро по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ.

Конфликт между Россией и Советом Европы обострился за последние несколько лет из-за введения его парламентской ассамблеей санкций в отношении российской делегации после признания Крыма.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что возвращение Турции в обычные плательщики, и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части своего взноса за 2018 год стал причиной финансовых трудностей у организации. По информации одной из основных комиссий Ассамблеи – постоянной, "бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро". Организации пришлось "заморозить бюджет на 9%", его дефицит составил 1,5 миллиона евро.

В апреле этого года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд впервые рассказал о возможных санкциях в адрес Москвы, если она продолжит не платить.