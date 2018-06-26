В Латвии призвали пересмотреть запрет обучения на русском языке в вузах

РИГА, 26 июн – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия латвийского парламента "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения Латвии, призвала президента республики Раймонда Вейониса вернуть в парламент закон, запрещающий обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии во вторник.

Сейм Латвии принял решение о запрете преподавания на русском языке в частных вузах и колледжах на прошлой неделе. Законопроект направлен на утверждение президенту республики.

"Сегодня парламентская фракция "Согласия" направила письмо президенту Раймондсу Вейонису с просьбой не утверждать поправки к закону о высшем образовании, а направить их на повторное рассмотрение в Сейм (парламент)", — сказал представитель пресс-службы.

В партии напомнили, что положение, согласно которому все вузы и колледжи в Латвии, в том числе и частные, с 1 января 2019 года смогут осуществлять программы обучения только на госязыке, а прием студентов на программы обучения на других языках отменят, было внесено в законопроект лишь к третьему чтению.

"Эти поспешные предложения не были концептуально обсуждены и оценены. По существу, с принятием таких поправок было создано новое языковое ограничение в отношении процесса обучения и исследовательской деятельности в латвийских вузах и колледжах", — считает "Согласие".

В обращении к президенту подчеркивается, что в сфере высшего образования в Латвии сейчас наблюдается тенденция интернационализации. Авторы обращения ссылаются на статистические данные, по которым за последние несколько лет число обучающихся в Латвии иностранных студентов возросло в два раза, и они вносят определенный вклад в экономику республики.

"Таким образом, высшее образование представляет собой сферу со значительным экономическим потенциалом: 1 тысяча новых иностранных студентов в год вносят вклад в размере 27 миллионов евро в народное хозяйство Латвии. Принятые поправки практически запрещают существование такой важной сферы народного хозяйства, как экспорт высшего образования", — считает партия.

В Латвии один государственный язык — латышский. Примерно треть студентов частных вузов учились в прошлом году на русском языке, который является родным для 40 процентов населения республики, но имеет статус иностранного.

Согласно законопроекту, обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС будет возможно лишь в отдельных случаях — для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.