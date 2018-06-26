Израильские военные нанесли удар по сектору Газа

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн — РИА Новости. Израильские военные атаковали с воздуха в секторе Газа транспортное средство и наблюдательную вышку, которые использовали палестинцы при запуске через границу воздушных шаров с горючими веществами.

Информации о пострадавших пока не поступало.

"Летательный аппарат Армии обороны Израиля атаковал транспортное средство, используемое группой палестинцев, которые запускали зажигательные воздушные шары с севера сектора Газа", — сообщила армейская пресс-служба.

Обстрелу также подвергся наблюдательный пункт на границе, откуда были запущены шары.

Несмотря на примитивность конструкции, летательные приспособления палестинцев за последние месяцы причинили Израилю ущерб на миллионы долларов, спалив обширные сельскохозяйственные и лесные площади.

Израильтяне приспособили для перехвата палестинских шаров и воздушных змеев собственные беспилотники, регулярно открывают огонь — как предупредительный, так и на поражение — по районам их запуска и все чаще бомбят разнообразные объекты военизированного крыла ХАМАС. Правящее в анклаве движение они обвиняют в организации кампании и непосредственном в ней участии.