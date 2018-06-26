Президент Македонии снова не подписал договор с Грецией о переименовании

БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости. Президент Македонии Георге Иванов в обращении к парламенту страны во вторник в очередной раз отказался подписать договор с Грецией о переименовании страны, сообщил кабинет главы государства.
Председатель собрания (парламента) Македонии Талат Джафери в минувшую среду направил ратифицированный депутатами договор с Грецией президенту Иванову, который ранее уже отказался его подписывать как "наносящий ущерб и неконституционный", о чем заявил в тот же день. Формально отведенные для президентского решения 7 дней истекают в ночь на среду, поэтому он снова обратился к депутатам с отказом.
Иванов также отметил, что достигнутая правительствами в Афинах и Скопье договоренность приводит Македонию "в зависимое и подчиненное положение перед другим государством – Грецией".
По словам Заева, окончательное решение примут македонские граждане на референдуме в сентябре или октябре.
Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся свыше 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.