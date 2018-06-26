Президент Македонии снова не подписал договор с Грецией о переименовании

БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости. Президент Македонии Георге Иванов в обращении к парламенту страны во вторник в очередной раз отказался подписать договор с Грецией о переименовании страны, сообщил кабинет главы государства.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали 17 июня соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.

Председатель собрания (парламента) Македонии Талат Джафери в минувшую среду направил ратифицированный депутатами договор с Грецией президенту Иванову, который ранее уже отказался его подписывать как "наносящий ущерб и неконституционный", о чем заявил в тот же день. Формально отведенные для президентского решения 7 дней истекают в ночь на среду, поэтому он снова обратился к депутатам с отказом.

"Не располагаю мандатом для подписания указа о принятии закона о ратификации данного договора. Один из столпов моей политики в избирательной кампании 2014 года было "неприятие изменений конституции с целью изменения конституционного названия страны". Не приемлю идеи и предложения, которые поставили бы под угрозу македонскую идентичность, язык и образ жизни", — говорится в заявлении главы государства.

Иванов также отметил, что достигнутая правительствами в Афинах и Скопье договоренность приводит Македонию "в зависимое и подчиненное положение перед другим государством – Грецией".

В результате ожидаемого президентского вето документ должен быть повторно утвержден абсолютным большинством депутатов Собрания – минимум 61 голосом из 120. Правящая коалиция премьера Зорана Заева, который продвигает договор, располагает 69 мандатами. Ожидается, что заседание по вопросу повторного утверждения пройдет в конце этой или на следующей неделе.

По словам Заева, окончательное решение примут македонские граждане на референдуме в сентябре или октябре.

Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся свыше 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.