Переговоры с Македонией и Албанией о вступлении в ЕС поддержали 25 стран

БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Двадцать пяти из 28 стран ЕС высказались за начало переговоров с Македонией и Албанией о вступлении в организацию, за перенос решения выступили три государства, сообщил во вторник глава МИД Греции Никос Кодзиас.

"Я думаю, что есть две группы стран, первая — с большинством, 25 стран, которые выступают за начало переговоров, а три страны — Франция, Дания и Голландия — которые считают, что нужно перенести весь процесс", — сообщил он после заседания совета министров стран ЕС.