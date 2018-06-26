Аваков вслед за главой ВСУ нашел "российский след" в нападении на цыган

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков вслед за главой СБУ заявил о "российском следе" в нападении на цыган во Львове. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По словам Авакова, напали на лагерь местные "молодые ребята", но вдохновлялись они якобы неким сайтом, который, в свою очередь, является копией российского сайта.

"Аналитики киберполиции нам показывают копию этого сайта Российской федерации. Этот сайт открыли и администрировали во Львовской, Харьковской, Киевской, еще в одной области. Откуда это пришло. Да, инспирировали оттуда, но здесь участвовали наши", — заявил он.

Аваков не сказал, о каком сайте идет речь, никаких ссылок в эфире программы он не приводил.

Накануне о возможном "российском следе" в нападении на цыган-ромов говорил глава СБУ Василий Грицак. По его словам, он "не может сказать на 100%", но Россия "может стоять за этим".

На лагерь цыган во Львове напали в субботу. Один человек погиб, еще четверо пострадали. В пресс-службе прокураторы Львовской области сообщили о задержании семерых несовершеннолетних и одного совершеннолетнего подозерваемых.

Киев часто связывает Россию с громкими преступлениями, совершенными на территории Украины, при этом никаких доказательств не предъявляет.