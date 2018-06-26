АНКАРА, 26 июн — РИА Новости. Прокуратура Турции выдала ордеры на задержание 151 человека, в том числе бывших и действующих военнослужащих, которых подозревают в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает во вторник газета Sabаh со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается также об операциях в 23 провинциях Турции и задержании по обвинению в связях с FETO еще 102 человек, включая военных и сотрудников службы безопасности.
Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.
Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.