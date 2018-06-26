Американский адмирал назвал учения у берегов Норвегии сигналом для России

МУРМАНСК, 26 июн – РИА Новости. Противолодочные учения НАТО, которые начались в понедельник на севере Норвегии, должны стать сигналом для России о том, что Вашингтон и Осло укрепляют военное сотрудничество, заявил начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон телекомпании NRK.

В этом году ежегодные учения альянса под названием Dynamic Mongoose ("Стремительный мангуст-2018") проходят недалеко от Тромсё и продлятся до 6 июля. По информации организаторов, в море находятся семь кораблей, три морских патрульных самолета и две подводные лодки. Помимо Норвегии и США в маневрах участвуют Дания, Германия, Польша, Нидерланды, Испания и Турция.

По мнению адмирала Ричардсона, нет ничего странного в том, что США и Норвегия развивают военное сотрудничество, и это должно стать сигналом для России. "Они должны смотреть на это как на сигнал о том, что мы укрепляем партнерство", — приводятся в сообщении слова адмирала. Он также добавил, что интерес к северным регионам вырос, в частности, из-за изменения климата и проблем безопасности.

Как отметил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, что именно ситуация с безопасностью в регионе привела к активизации НАТО на севере. "Пять-шесть лет назад все было спокойно, но теперь это уже не так. И здесь дело не только в России, ситуация стала более неопределенной", — сказал министр.