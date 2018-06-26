В Южной Корее 32 человека пострадали при взрыве на стройке, сообщили СМИ

Полиция и скорая помощь в Южной Корее. Архивное фото

Полиция и скорая помощь в Южной Корее. Архивное фото

ТОКИО/ПЕКИН, 26 июн — РИА Новости. Тридцать два человека пострадали в Южной Корее в результате взрыва и пожара на стройке в городе Седжон, четверо из них получили тяжелые травмы, сообщают местные СМИ.

По свидетельствам очевидцев, в районе Сэром-дон раздался взрыв и поднялся столб черного дыма, как при извержении вулкана.

Агентство Рёнхап передает, что в пожарную часть поступил сигнал о взрыве и задымлении на строящейся подземной стоянке. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, среди пострадавших — 12 граждан Китая. Все они были госпитализированы.