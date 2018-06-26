Журналист Евгений Примаков прокомментировал запрет на въезд на Украину

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тележурналист, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков заявил, что решение запретить ему въезд на Украину говорит о том, что Киеву "голос разума и адекватности не нужен".
"Сказали, что я несу угрозу безопасности Украины. Объявили, что мне запрещен въезд туда на пять лет. Хотя конкретную точную причину не объясняют. К сожалению, украинская сторона занимается самострелом", — сказал Примаков в эфире телеканала "Россия 24".
Он пояснил, что прилетел в Киев по работе для участия в конференции ОБСЕ, хотел выступить с предложениями по работе журналистов. "Оказалось, что голос разума, адекватности коллегам не был нужен", — добавил он, отметив, что связывался с штаб-квартирой ОБСЕ в Вене, где подтвердили, что его внесли в список участников и ждут на этом мероприятии.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.