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Журналист Евгений Примаков прокомментировал запрет на въезд на Украину

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июнь 2018 (80)
11:5626.06.2018
(обновлено: 12:12 26.06.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЕвгений Примаков. Архивное фотоЕвгений Примаков. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тележурналист, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков заявил, что решение запретить ему въезд на Украину говорит о том, что Киеву "голос разума и адекватности не нужен".

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Давление и угрозы". В МИД рассказали о работе журналистов на Украине
Ранее власти Украины отказали российскому телеведущему во въезде на территорию страны. Примаков планировал принять участие в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве. По словам Примакова, ему объявили, что он несет угрозу безопасности Украины, и заявили, что ему запрещен въезд на Украину на пять лет.

"Сказали, что я несу угрозу безопасности Украины. Объявили, что мне запрещен въезд туда на пять лет. Хотя конкретную точную причину не объясняют. К сожалению, украинская сторона занимается самострелом", — сказал Примаков в эфире телеканала "Россия 24".

Он пояснил, что прилетел в Киев по работе для участия в конференции ОБСЕ, хотел выступить с предложениями по работе журналистов. "Оказалось, что голос разума, адекватности коллегам не был нужен", — добавил он, отметив, что связывался с штаб-квартирой ОБСЕ в Вене, где подтвердили, что его внесли в список участников и ждут на этом мероприятии.

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© РИА Новости
Война с инакомыслием, или Как на Украине преследуют журналистов

Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Шагай в ногу – или пойдешь по этапу. Киев учит журналистов "свободе слова"
МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие
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