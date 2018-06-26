Москалькова попросит компетентные органы Украины освободить моряков "Норда"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к компетентным органам Украины с просьбой об освобождении моряков "Норда" и их возвращении в РФ.

"Поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных. По результатам встречи планирую обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их скорейшем возвращении на Родину", — написала Москалькова в Instagram.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В МИД РФ ранее заявляли, что Москва будет добиваться скорейшего освобождения всего экипажа захваченного на Украине судна "Норд". Глава крымского управления ФСБ РФ Виктор Палагин сообщал, что подозреваемые в захвате "Норда" — экипаж украинских пограничников — установлены и объявлены в международный розыск.