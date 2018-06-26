Лавров и Курц обсудили международное сотрудничество Москвы и Вены

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Беседа состоялась по инициативе австрийской стороны.

"В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества Москвы и Вены в международных делах", — говорится в сообщении на сайте российского министерства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Вене в июле готовится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В среду советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон проведет переговоры в Москве, как ожидается, речь будет идти о подготовке личной встречи лидеров.

Путин и Трамп встречались дважды: в Гамбурге на саммите G20 в июле и во вьетнамском Дананге "на полях" саммита АТЭС в ноябре прошлого года.