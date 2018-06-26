В Иране три пограничника погибли при нападении боевиков

ТЕГЕРАН, 26 июн — РИА Новости. Трое пограничников погибли в результате нападения боевиков на юго-востоке Ирана, трое нападавших ликвидированы, сообщило агентство ISNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

По данным агентства, столкновения между силами КСИР и террористами, пытавшимися проникнуть на территорию Ирана, произошли в пункте Мирджаве у границы с Пакистаном в понедельник вечером.

Иранские силы потеряли одного военного КСИР, а также двух человек из ополчения добровольцев ("Басидж"). Трое боевиков были ликвидированы, еще несколько ранены, остальные нападавшие, как отмечает агентство, вернулись на территорию Пакистана. К какой группировке принадлежали боевики, не уточняется.

Телекомпания IRIB в мессенджере Soroush сообщила, что нападение произошло во время матча между сборными Португалии и Ирана на Чемпионате мира по футболу. Ранее на юго-востоке Ирана произошло схожее нападение — боевики атаковали пограничников во время трансляции матча между сборными Ирана и Испании, тогда погибли двое силовиков, еще трое получили ранения.