В Гюмри погиб российский военнослужащий

ЕРЕВАН, 26 июн – РИА Новости. Гражданин России погиб во вторник утром в результате ДТП в армянском городе Гюмри, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"Информация об инциденте поступила в 06.20 по местному времени (05.20 мск). Выяснилось, что на Бульварной улице автомобиль Nissan X Trail, за рулем которого сидел гражданин России Владислав Кулаков 1986 года рождения, столкнулся с грузовым прицепом, в результате чего В.К погиб на месте", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

Как передает из Гюмри Sputnik Армения, ссылаясь на заместителя начальника спасательного управления по Ширакской области Карена Егшатяна, погибший — военнослужащим 102-й российской военной базы.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности.

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