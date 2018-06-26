МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сотрудницу телеканала RT Полу Слиер и российского телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину, где они планировали посетить экспертную конференцию ОБСЕ по свободе СМИ.
Посольство России в Киеве уже готовит ноту протеста в МИД Украины из-за отказа во въезде Примакову. Об этом РИА Новости сообщил начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД Максим Буякевич.
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян отреагировала на произошедшее в Twitter.
Нашего израильского собкора Полу Слиер не пустили в Цеевропу, куда она ехала выступать на конференции ОБСЕ по свободе прессы и СМИ.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 26 июня 2018 г.
Дорогое ОБСЕ! Вы б еще марш в поддержку евреев догадались в Киеве провести.
"Свобода СМИ" на Украине
Представители иностранных СМИ неоднократно подвергались дискриминации и гонениям на Украине — от отказа во въезде до физического насилия и ареста.
На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
МИД России не раз призывал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.
В декабре прошлого года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.
Последним серьезным случаем притеснения свободы слова стал арест в мае текущего года руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его обвинили в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.