Журналистов не пустили на Украину для участия в конференции по свободе СМИ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сотрудницу телеканала RT Полу Слиер и российского телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину, где они планировали посетить экспертную конференцию ОБСЕ по свободе СМИ.

Примакову объявили, что он несет угрозу безопасности и запретили посещать Украину в ближайшие пять лет.

Посольство России в Киеве уже готовит ноту протеста в МИД Украины из-за отказа во въезде Примакову. Об этом РИА Новости сообщил начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД Максим Буякевич.

Решение о депортации корреспондента RT Полу Слиер Решение о депортации корреспондента RT Полу Слиер

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян отреагировала на произошедшее в Twitter.

Нашего израильского собкора Полу Слиер не пустили в Цеевропу, куда она ехала выступать на конференции ОБСЕ по свободе прессы и СМИ.



Дорогое ОБСЕ! Вы б еще марш в поддержку евреев догадались в Киеве провести. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 26 июня 2018 г.

​"Свобода СМИ" на Украине

Представители иностранных СМИ неоднократно подвергались дискриминации и гонениям на Украине — от отказа во въезде до физического насилия и ареста.

В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию при органах госвласти 115 российских СМИ.

На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД России не раз призывал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

В декабре прошлого года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.

Последним серьезным случаем притеснения свободы слова стал арест в мае текущего года руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его обвинили в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.