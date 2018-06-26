Эксперт назвал наращивание присутствия США в Арктике закономерным процессом

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Наращивание США береговой охраны в Арктике — закономерный процесс, считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
"В этом нет ничего особенного — США будут наращивать присутствие в Арктике, потому что они претендуют на акватории, которые находятся в зоне ответственности России. США полагают, что основной инструмент передела зоны влияния – военный. Наращивание ими береговой охраны — закономерный процесс", — заявил во вторник Сивков РИА Новости.
Как отметил эксперт, Россия, в ответ на подготовку США к переделу сферы влияния в Арктике создало региональное арктическое командование. Его основу составляет Северный флот. "Ситуация в Арктике находится в относительно спокойном состоянии", — добавил Сивков.
Ранее американские военные заявляли, что США изучают возможности сдерживания России в Арктике.
Российская сторона заявляла, что не ведет милитаризацию Арктики, но готовится к ответу на широкий спектр потенциальных угроз. Так, по словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, действия России в Арктике направлены не на ее милитаризацию, а на обеспечение спокойных условий для жизни и работы.