Эксперт назвал наращивание присутствия США в Арктике закономерным процессом

Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото

Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Наращивание США береговой охраны в Арктике — закономерный процесс, считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил журналистам, что США должны вывести свою игру в Арктике на новый уровень, в частности, возможно, увеличить присутствие береговой охраны.

"В этом нет ничего особенного — США будут наращивать присутствие в Арктике, потому что они претендуют на акватории, которые находятся в зоне ответственности России. США полагают, что основной инструмент передела зоны влияния – военный. Наращивание ими береговой охраны — закономерный процесс", — заявил во вторник Сивков РИА Новости.

Как отметил эксперт, Россия, в ответ на подготовку США к переделу сферы влияния в Арктике создало региональное арктическое командование. Его основу составляет Северный флот. "Ситуация в Арктике находится в относительно спокойном состоянии", — добавил Сивков.

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.

Ранее американские военные заявляли, что США изучают возможности сдерживания России в Арктике.

Российская сторона заявляла, что не ведет милитаризацию Арктики, но готовится к ответу на широкий спектр потенциальных угроз. Так, по словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, действия России в Арктике направлены не на ее милитаризацию, а на обеспечение спокойных условий для жизни и работы.