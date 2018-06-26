Москалькова в ходе поездки на Украину не посетит Вышинского

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что посещение находящегося в СИЗО в Херсоне главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского не входит в повестку ее визита на Украину.

В понедельник Москалькова заявила, что во вторник отправится на Украину и посетит россиянина Максима Одинцова, содержащегося в СИЗО в Киеве.

"Согласно принципам мониторингового посещения — паритетности, зеркальности, поскольку у меня было одно посещение в Омске вместе с консулом Украины, то наши переговоры с Людмилой Денисовой закончились тем, что я или российская сторона вправе посетить одного человека", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос, планирует ли она посетить Вышинского в рамках данной поездки.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, и провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.