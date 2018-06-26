На Украине предрекли появление своего Пиночета

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Ситуация на Украине может привести к тому, что к власти придет новый Аугусто Пиночет, заявил в интервью Insider главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, в стране "гуляет" около 400 тысяч единиц неучтенного оружия, которое попало на мирную территорию из зоны боевых действий в Донбассе. Среди них — пистолеты, автоматы, гранаты и гранатометы.

Граждане с таким количеством вооружений могут составить "третью силу" и повесить на столб любого узнаваемого политика, пояснил прокурор.

"В этом государстве есть здоровые силы, которые еще не объединились и не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Или ищет стадион. Я убежден", — отметил Матиос.

Аугусто Пиночет — чилийский государственный и военный деятель. Он пришел к власти в результате военного переворота 1973 года, когда было свергнуто социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде.

Переворот был не просто мятежом, а хорошо спланированной военной операцией, в центре которой была осуществлена комбинированная атака с применением артиллерии, авиации и пехоты. После свержения правительства образовалась военная хунта.