В Кишиневе оппозиция проводит акцию протеста

КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. У здания мэрии Кишинева проходит акция протеста против окончательного решения суда о результатах выборов главы столицы.
Сторонники Нэстасе собрались у здания мэрии Кишинева во вторник, в 07:30 утра и попытались войти внутрь, но путь им преградили сотрудники полиции. Всего, судя по трансляции в интернете, на акцию пришли около 200-300 человек.
"Мэрия принадлежит людям — и так будет, независимо от решения любого суда. Я получил сотни сообщений по поводу того, как мы вчера протестовали: нигде в мире не кричали "Долой мафию!" 40 минут подряд, сегодня мы будем делать это час, мы не откажемся от борьбы, как того хотят власти", — обратился к собравшимся Нэстасе.
Позор!! Обжалованию не подлежит. ВСП отменила результаты выборов мэра Кишин… https://t.co/wsCvMqp46a #кишинев #молдова— Заметки Джо (@joe_life_show) 25 июня 2018 г.
Протесты в столице Молдавии начались 19 июня — в этот день Суд первой инстанции отказался признать итоги выборов.
Всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.
Около 100 человек во главе с Андреем Нэстасе и Майей Санду вышли на протест перед мэрией Кишинева во вторник утром. https://t.co/LZ4gAO6Swb— Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 26 июня 2018 г.