В Кишиневе оппозиция проводит акцию протеста

КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. У здания мэрии Кишинева проходит акция протеста против окончательного решения суда о результатах выборов главы столицы.

Досрочные выборы мэра Кишинева проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Однако 25 июня Высшая судебная палата признала выборы недействительными.

Сторонники Нэстасе собрались у здания мэрии Кишинева во вторник, в 07:30 утра и попытались войти внутрь, но путь им преградили сотрудники полиции. Всего, судя по трансляции в интернете, на акцию пришли около 200-300 человек.

"Мэрия принадлежит людям — и так будет, независимо от решения любого суда. Я получил сотни сообщений по поводу того, как мы вчера протестовали: нигде в мире не кричали "Долой мафию!" 40 минут подряд, сегодня мы будем делать это час, мы не откажемся от борьбы, как того хотят власти", — обратился к собравшимся Нэстасе.

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Оппозиция готова проводить протесты ежедневно, пока власти не отреагируют на ее требования. "Мы создадим комитет национального сопротивления, потому что видим диктатуру, мы не можем принять это. Будем передавать наши сообщения властям всеми законными путями", — заявила лидер партии PAS, поддержавшая Нэстасе на выборах, Майя Санду.

Протесты в столице Молдавии начались 19 июня — в этот день Суд первой инстанции отказался признать итоги выборов.

Всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.