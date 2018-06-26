Трамп рассказал о пользе саммита с КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в КНДР сняли антиамериканские плакаты после его исторической встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Они сняли антиамериканские плакаты по всей Северной Корее, они их сняли", — сказал Трамп в понедельник вечером, выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина, его речь транслировали местные телеканалы.

"Сейчас у нас хорошие взаимоотношения, и я думаю, все получится. Это требует времени, это непросто", — добавил президент и выразил уверенность, что в результате его усилий "мир будет гораздо более безопасным".

Рассказывая о достигнутых успехах, Трамп напомнил, что в Пхеньяне "согласились на денуклеаризацию, согласились больше не проводить испытания". "К тому же мы вернули наших заложников… Мы возвращаем останки наших героев", — заметил он.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.