Трамп призвал транслировать слушания с участием ругавшего его агента ФБР

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что стоит в прямом эфире провести слушания с участием высокопоставленного агента Федерального бюро расследований Питера Стржока, который оказался под расследованием за нецензурную критику и обещания "остановить" президента.

"Слушания с участием Питера Стржока и других мошенников из ФБР и минюста должны быть продемонстрированы публике в прямом эфире, а не в формате закрытого заседания, которое никто не увидит. Мы должны показать, что представляют из себя эти люди — должна быть полная прозрачность!" — написал Трамп в Twitter

По данным телеканала CNN, Стржока выдворили из здания ФБР 15 июня. Против него ведется расследование, касающееся его профессионального поведения, уточнил телеканал.

Ранее стало известно, что один из руководителей контрразведки ФБР Стржок и его подруга, тоже агент ФБР Лиса Пейдж, обменивались сообщениями с крайне негативными характеристиками в адрес Трампа. При этом они участвовали в расследовании электронной переписки соперницы Трампа на выборах президента США Хиллари Клинтон, а впоследствии работали в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует слухи о "российских связях" Трампа. Ругали президента США не только Стржок и Пейдж, но и трое других сотрудников ФБР, участвовавших в расследовании по Клинтон. Особое внимание привлекло высказывание Стржока в частной переписке: "Мы его остановим", сделанное в контексте избрания Трампа президентом.

При этом правила ФБР разрешают агентам высказывать личное мнение о политике, как в частных разговорах, так и публично.

Внутреннее расследование министерства юстиции не нашло прямой связи между политическими взглядами агентов и тем, как бюро расследовало дело Клинтон. Однако же авторы расследования "глубоко обеспокоены" перепиской между агентами Стржоком и Пейдж, из которой создавалась "видимость" политического влияния на расследование.

После того, как стало известно об оскорблениях в адрес Трампа, Стржок был немедленно отстранен от расследования. Пейдж к тому времени уже уволилась из команды спецпрокурора Мюллера, расследующего предполагаемые "российские связи" Трампа. При этом о переписке известно лишь частично: данные с телефона Стржока отсутствовали за период между ноябрем 2016 года и июлем 2017 года.

В интервью газете Wall Street Journal Трамп заявил, что действия агентов равносильны государственной измене. Трамп неоднократно отвечал в Twitter на ругань агентов в свой адрес, называя Стржока "больным лузером". По мнению президента, негативно настроенные к нему сотрудники спецслужб придумали "охоту на ведьм" в виде расследования предполагаемых связей Трампа с РФ. Белый дом, как и Кремль, наличие таких связей опровергает.