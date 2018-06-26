Армия США будет использовать пейнтбольное оружие в реальном бою

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Армия США заключила крупный контракт на закупку пейнтбольных "винтовок", которые планируют использовать в Афганистане в качестве оружия нелетального действия, пишет журнал Popular Mechanics.

Сообщается, что Сухопутные силы США выдали компании Pepperball контракт стоимостью 650 тысяч долларов, предполагающий массовые поставки в войска комплексов Variable Kinetic Systems (VKS), использующих пейнтбольный принцип. Оружие предназначено для стрельбы шариками, заполненными различными смесями. При ударе они разрываются, рассеивая облако отравляющих веществ.

По информации журнала, один из шариков для VKS использует ванилиламид пеларгоновой кислоты (PAVA) — синтетический порошок, распыляемый в виде аэрозоли и вызывающий временную потерю зрения и отсутствие дееспособности на непродолжительное время. Другой тип применяет слезоточивый газ. Третий основан на принципе комбинированного воздействия.

По мнению экспертов, Variable Kinetic Systems может стать в ряде случаев хорошей альтернативой летальным образцам вооружения. Предполагается, что дислоцируемые в Афганистане части получат за счет этого дополнительные возможности по нейтрализации угроз, пишет Popular Mechanics.

Нелетальное оружие от Pepperball обладает высокой скорострельностью, а эффективная дальность стрельбы VKS может достигать 50 метров. Сама "винтовка" имеет сходство с карабином M4 — основным стрелковым оружием армии США.