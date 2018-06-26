Армия США будет использовать пейнтбольное оружие в реальном бою

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Армия США заключила крупный контракт на закупку пейнтбольных "винтовок", которые планируют использовать в Афганистане в качестве оружия нелетального действия, пишет журнал Popular Mechanics.
По информации журнала, один из шариков для VKS использует ванилиламид пеларгоновой кислоты (PAVA) — синтетический порошок, распыляемый в виде аэрозоли и вызывающий временную потерю зрения и отсутствие дееспособности на непродолжительное время. Другой тип применяет слезоточивый газ. Третий основан на принципе комбинированного воздействия.
По мнению экспертов, Variable Kinetic Systems может стать в ряде случаев хорошей альтернативой летальным образцам вооружения. Предполагается, что дислоцируемые в Афганистане части получат за счет этого дополнительные возможности по нейтрализации угроз, пишет Popular Mechanics.
Нелетальное оружие от Pepperball обладает высокой скорострельностью, а эффективная дальность стрельбы VKS может достигать 50 метров. Сама "винтовка" имеет сходство с карабином M4 — основным стрелковым оружием армии США.