Названа цель операции арабской коалиции в йеменской Ходейде

ДОХА, 26 июн — РИА Новости. Арабская коалиция вместе с войсками на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади продолжает операцию по установлению контроля над портовым городом Ходейда на Красном море, чтобы вынудить мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) сесть за стол переговоров с законным правительством, сообщил в понедельник представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики.

"Военные действия в Ходейде продолжаются, чтобы оказать давление на хуситов и усадить их за стол переговоров. Эти военные действия являются частью политического процесса в Йемене и идут в соответствии с международным правом", — отметил аль-Малики на пресс-конференции, которую транслировал саудовский телеканал "Аль-Ихбария".

Он обвинил хуситов в срыве всех политических усилий, способных привести к решению кризиса переговорным путем.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В последнее время обострилась ситуация вокруг приморского города Ходейда. С 13 июня арабская коалиция начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне Хади при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.