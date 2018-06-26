В Британии призвали принять меры для прозрачности кампаний в интернете

ЛОНДОН, 26 июн — РИА Новости, Мария Табак. Избирательная комиссия Великобритании призвала власти страны и социальные СМИ срочно предпринять меры для обеспечения прозрачности предвыборных кампаний, в том числе исключить влияние иностранных денег на исход британских выборов и референдумов, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости заявлении избиркома.
По мнению избиркома, правительства регионов страны должны изменить законы с тем, чтобы на всех размещаемых в интернете материалах избирательной кампании четко указывалось, кто именно их создал. Кроме того, власти должны требовать от политических сил предоставления детальной информации о том, как именно тратились деньги на интернет-кампанию, убеждена комиссия. Она настаивает и на предоставлении ей самой дополнительных полномочий.
Комиссия настаивает также на повышении максимальной суммы штрафа за нарушения в ходе кампании. В настоящее время максимум составляет 20 тысяч фунтов стерлингов.
"Также избирательная комиссия рекомендует новые проверки для того, чтобы иностранные деньги не использовались для оказания влияния на британские выборы и референдумы", — отмечается в заявлении.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".