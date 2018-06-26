В прокуратуре Украины назвали количество "гуляющего" неучтенного оружия

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью theinsider.ua заявил, что по стране "гуляет" около 400 тысяч единиц неучтенного оружия, которое попало на мирную территорию из зоны боевых действий на Донбассе.
По словам Матиоса, в 2014-2015 годах были тяжелые бои, и есть акты о потерях вооружения в боевых условиях.
"Потерь столько, повреждено оружия столько. Никто же не делает фото поврежденного автомата и не прилагает к этим отчетам", — сказал он, добавив, что все, кто ездил или помогал в зоне боев, привез оттуда помимо посттравматического расстройства еще и трофей — "кто патрон, кто гранатомет".
"Я не шучу. И все это "гуляет" в мирной жизни", — подчеркнул главный военный прокурор.