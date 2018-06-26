В прокуратуре Украины назвали количество "гуляющего" неучтенного оружия

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью theinsider.ua заявил, что по стране "гуляет" около 400 тысяч единиц неучтенного оружия, которое попало на мирную территорию из зоны боевых действий на Донбассе.

"У нас в стране за четыре последних года более 40 тысяч производств за незаконный оборот оружия. Я не знаю и сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времен Второй мировой войны. Откуда взялись эти 40 тысяч автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? Это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% оружия, которое "гуляет" в государстве. Так что у нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" за рамками права", — пояснил он, добавив, что, по его мнению, это оружие из зоны боевых действий в Донбассе.

По словам Матиоса, в 2014-2015 годах были тяжелые бои, и есть акты о потерях вооружения в боевых условиях.

"Потерь столько, повреждено оружия столько. Никто же не делает фото поврежденного автомата и не прилагает к этим отчетам", — сказал он, добавив, что все, кто ездил или помогал в зоне боев, привез оттуда помимо посттравматического расстройства еще и трофей — "кто патрон, кто гранатомет".

"Я не шучу. И все это "гуляет" в мирной жизни", — подчеркнул главный военный прокурор.