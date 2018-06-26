ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. США должны вывести свою игру в Арктике на новый уровень, в частности, возможно, увеличить присутствие береговой охраны, заявил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Америка должна вывести свою игру в Арктике на новый уровень. В этом нет никаких сомнений", — цитирует его агентство Рейтер.

По его словам, частью этих перемен могло бы быть увеличение в регионе присутствия береговой охраны США.

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.

Ранее американские военные заявляли, что США изучают возможности сдерживания России в Арктике.

Российская сторона заявляла, что не ведет милитаризацию Арктики, но готовится к ответу на широкий спектр потенциальных угроз. Так, по словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, действия России в Арктике направлены не на ее милитаризацию, а на обеспечение спокойных условий для жизни и работы.