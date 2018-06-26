Глава МИД Украины назвал Россию "спонсором терроризма"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия "сознательно спонсирует терроризм и пытает задержанных на Донбассе украинцев", заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Такое мнение политик выразил на брифинге для представителей дипломатического корпуса о "преступлениях России", сообщает УНИАН . Министр добавил, что Киев делает все возможное, чтобы в мире Россию начали считать "страной-агрессором".

"Очень важно показать, кто стоит за этим. Показать ответственность России как страны, которая сознательно спонсирует терроризм, которая участвует в пытках и сознательно их применяет, и тех людей, которые в этом участвуют", — подчеркнул Климкин.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины. Россию обвинили во вмешательстве в конфликт в Донбассе, назвали "страной-оккупантом", однако Москва отвергает такие заявления и подчеркивает, что никаким образом не принимает участие во внутриукраинском конфликте.