Трамп поссорился с конгрессвуман, призвавшей к бойкоту его министров

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вступил в перебранку с членом конгресса от Калифорнии Максин Уотерс, которая призвала к бойкоту министров его администрации.
"Если вы увидите кого-либо из кабинета министров в ресторане, в супермаркете, на автозаправке, выходите и создайте толпу. Отвечайте им. Говорите, что их не будут привечать больше нигде", — заявила Уотерс.
Трамп не остался в долгу. "Конгрессвуман Максин Уотерс, человек с исключительно низким IQ, стала вместе с (лидером демократов в палате представителей) Нэнси Пелоси лицом Демократической партии. Она только что призвала причинять вред сторонникам движения "Сделаем Америку вновь великой", а таковых немало. Будь осторожна в своих желаниях, Макс!" — написал Трамп в Twitter.
Позднее пранкеры Лексус и Вован разыграли американского политика по телефону. От имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана они сообщили Уотерс о "вмешательстве" Москвы во внутренние дела "страны Лимпопо". Конгрессмен восприняла розыгрыш всерьез и пообещала разобраться в ситуации.