Трамп поссорился с конгрессвуман, призвавшей к бойкоту его министров

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вступил в перебранку с членом конгресса от Калифорнии Максин Уотерс, которая призвала к бойкоту министров его администрации.

Уотерс заявила, выступая в своем штате, что сторонников Трампа не следует пускать в рестораны и магазины, сославшись на инцидент в минувшие выходные, когда из ресторана попросили уйти пресс-секретаря президента Сару Сандерс со всей ее семьей.

"Если вы увидите кого-либо из кабинета министров в ресторане, в супермаркете, на автозаправке, выходите и создайте толпу. Отвечайте им. Говорите, что их не будут привечать больше нигде", — заявила Уотерс.

Трамп не остался в долгу. "Конгрессвуман Максин Уотерс, человек с исключительно низким IQ, стала вместе с (лидером демократов в палате представителей) Нэнси Пелоси лицом Демократической партии. Она только что призвала причинять вред сторонникам движения "Сделаем Америку вновь великой", а таковых немало. Будь осторожна в своих желаниях, Макс!" — написал Трамп в Twitter.

Уотерс известна громкими заявлениями и оговорками. Так, в 2017 году она пообещала устроить импичмент президенту РФ Владимиру Путину, перепутав его с вице-президентом США Майком Пенсом. Также она заявляла, что Трамп "сам провоцирует свой импичмент" и что он готов "броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею".

Позднее пранкеры Лексус и Вован разыграли американского политика по телефону. От имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана они сообщили Уотерс о "вмешательстве" Москвы во внутренние дела "страны Лимпопо". Конгрессмен восприняла розыгрыш всерьез и пообещала разобраться в ситуации.