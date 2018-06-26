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Украинский журналист: США не позволят построить "Северный поток — 2"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (273)
00:3426.06.2018
(обновлено: 00:35 26.06.2018)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства трубопровода Северный поток - 2 в финском городе Котка. Архивное фотоТрубы для строительства трубопровода Северный поток - 2 в финском городе Котка. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинский политический эксперт и журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne заявил, что "Северный поток — 2" не будет построен, потому что США этого не хотят.

Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Шефчович намерен обсудить с Новаком Украину и "Северный поток — 2"
"Я продолжаю быть уверенным в том, что "Северный поток — 2" не будет построен, потому что США возражают. А если американцы возражают, то они начнут накладывать персональные санкции. И те, кто стоят "Северный поток — 2", будут думать, что им важнее: построить "Северный поток — 2" или лишиться огромного количества денег", — сказал журналист.

Кроме того, Гордон подчеркнул, что Украине нужно вводить санкции против всех, кто участвует в строительстве этого проекта, в том числе против западных компаний и политиков.

"Украине нужно вводить санкции, не оглядываясь ни на кого, против всех, кто участвует в "Северном потоке — 2", кем бы он ни был", — заявил он.

Как заявила ранее в понедельник заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк в ходе дискуссии в Атлантическом совете, Вашингтон надеется, что Евросоюз самостоятельно остановит строительство "Северного потока — 2".

"Северный поток — 2"

Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2 в финском городе Котка. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
В Госдепе заявили, что "Северный поток — 2" не отвечает интересам ЕС и США
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от российского побережья через Балтийское море до ФРГ.

Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Компании Nord Stream 2 AG предстоит получить согласие от Дании.

Против проекта выступают некоторые страны — в первую очередь Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и Соединенные Штаты, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. Как заявлял Владимир Путин, Москва относится к этому проекту исключительно как к экономическому.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"

 

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