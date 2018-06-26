В Никарагуа возобновляется национальный диалог о мире

МЕХИКО, 26 июн – РИА Новости. Правительство и оппозиция Никарагуа возобновляют с понедельника национальный диалог о мире при посредничестве католической церкви и прибывших в страну представителей Межамериканской комиссии по правам человека.

Как передает канал NTN24, стороны планируют провести рабочие встречи по темам безопасности граждан, судебной ситуации в отношении причастных к массовой гибели людей и возможных сценариев выборов. Ранее президент Даниэль Ортега отказался от идеи досрочных выборов, однако Организация американских государств настаивает на их проведении не позднее августа 2019 года.

В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. По последним данным, число убитых в протестах приближается к 220.