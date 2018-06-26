Украинской ракетой по Саудовской Аравии: неизвестная война в Йемене

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Йеменский конфликт в ООН называют "худшим гуманитарным кризисом" наших дней. С 2015 года Саудовская Аравия и ее союзники атакуют повстанцев-хуситов, свергших избранного на безальтернативной основе президента Абд-Раббу Мансура Хади. В ответ мятежники обстреливают Эр-Рияд, причем применяют оружие, закупленное на Украине. О том, как развиваются боевые действия и чем они могут закончиться, — в материале РИА Новости.

Боль и ярость повстанцев-хуситов

© AP Photo / Hani Mohammed Повстанцы-хуситы © AP Photo / Hani Mohammed Повстанцы-хуситы

В июне бои между саудовской коалицией и повстанцами развернулись вокруг портового города Ходейда, через который доставляется до 80 процентов всех поступающих в страну грузов. В том числе, как считают в Саудовской Аравии, — вооружения из Ирана. Эр-Рияд обвиняет геополитического конкурента, Тегеран, в логистической и военной поддержке хуситов.

Перейдя в наступление на город-порт, Саудовская Аравия стремится лишить мятежников снабжения и изолировать в северной части Йемена. Наступление осложняется тем, что местные жители поддерживают восставших. Верные Эр-Рияду войска закрепились в аэропорту Ходейды. Ведутся кровопролитные бои за порт. Число жертв с обеих сторон уже превышает сотни человек.

Отступающие хуситы пытаются перенести войну на территорию противника: 24 июня они нанесли удар по Министерству обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Саудовцы утверждают, что перехватили ракеты. По словам хуситов, "акция возмездия" достигла цели. Повстанцы второй год регулярно обстреливают Саудовскую Аравию. Один из ударов был нанесен во время визита в страну президента США Дональда Трампа.

Внутренняя "священная война"

© AP Photo / Hani Mohammed Боевики-хуситы в столице Йемена Сане © AP Photo / Hani Mohammed Боевики-хуситы в столице Йемена Сане

Противостояние между хуситами и саудовской коалицией — часть давнего ближневосточного военно-дипломатического конфликта. "Саудовская Аравия считается главной страной суннитов, а Иран — шиитов, разногласия между ними лишь усугубляются. Эр-Рияд недоволен усилением активности Тегерана по всему мусульманскому миру не только в Йемене, но и в Ираке, Ливане и особенно в Сирии. Во всех этих странах Саудовская Аравия поддерживает одни группировки, Иран — другие, с противоположными интересами. И этот конфликт не идет на спад", — рассказывает РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

По словам исследователя, в период "арабской весны" Иран пробовал поднять восстание шиитских общин против правительств стран Персидского залива. Однако усилиями Саудовской Аравии волнения были подавлены. Когда в 2014-м вспыхнул хуситский мятеж в Йемене, Эр-Рияд сразу же обвинил Иран в его поддержке. "Саудовцы говорят о вооружении из Тегерана, военных советниках, помощи хуситам в подготовке и проведении операций. Тегеран все категорически отрицает", — говорит Сажин.

Специалист по Саудовской Аравии, профессор РГГУ Григорий Косач считает участие Ирана в йеменском мятеже "бесспорным". "Не раз демонстрировались захваченные у повстанцев вооружения, поступавшие из Ирана, есть доказательства, полученные благодаря разведке", — перечисляет Косач в разговоре с РИА Новости. По его мнению, в сложившейся ситуации сохраняется опасность беспорядков в странах Персидского залива. "Шиитов может подталкивать к выступлениям Иран как в самой Саудовской Аравии, так и, например, в Бахрейне", — говорит эксперт.

Йемен темен

© AFP 2018 / Mohammed Huwais Боевик-хусит недалеко от резиденции президента Йемена Али Абдаллы Салеха в Сане © AFP 2018 / Mohammed Huwais Боевик-хусит недалеко от резиденции президента Йемена Али Абдаллы Салеха в Сане

В ООН война в Йемене вызывает больше опасений, чем постепенно затухающий сирийский конфликт. По данным ООН, в результате боевых действий на грани голода оказались восемь миллионов человек, 22 миллиона йеменцев находятся в зоне риска: они зависят от поставок продовольствия, медикаментов и могут в любой момент лишиться средств к существованию. Перебои с работой порта в Ходейде еще сильнее ухудшают положение. По информации Всемирной продовольственной программы ООН, приблизительно 1,1 миллиона человек либо находятся в осажденном городе, либо стали беженцами.

Хуситы, контролирующие большую часть Ходейды, не намерены сдаваться: им помогают племена, настроенные резко против Саудовской Аравии. Регулярные бомбардировки многих ожесточили против саудовцев. Не на руку королевству и использование наемников из Судана. Чтобы переломить ход боевых действий, вторгшиеся заключили союз с сепаратистами Южного Йемена, придав конфликту характер гражданской войны.

На этом фоне обозначились трещины в самой коалиции, далекой от единства в вопросе, как поступать в случае победы над хуситами. На сепаратистов Южного Йемена делают ставку Объединенные Арабские Эмираты, а Саудовская Аравия обеспокоена возможным пересмотром границ в регионе. На йеменской территории происходят стычки между Эр-Риядом и Абу-Даби. При этом все стороны конфликта заинтересованы в нейтрализации радикальных исламистов. Но этого достичь не удается: "Аль-Каида"* с легкостью закрепилась в раздираемой противоречиями стране. Сторонники Усамы бен Ладена и Аймана Аз-Завахири расширяют контролируемую ими территорию.

"Можно констатировать одно: ситуация в Йемене далека от определенности. Саудовцы и их союзники наступают на Ходейду. Но хуситов не следует недооценивать: они отвечают контррейдами. В некоторых провинциях Йемена коалиция, ведомая Эр-Риядом, наоборот, терпит поражение. Тем более что саудовцы воевать не хотят: они опираются на суданцев, а сами только проводят бомбардировки. Говорить, что хуситов окончательно потеснили, не стоит, хотя их положение и значительно ухудшилось", — резюмировал в интервью РИА Новости российский арабист, доцент ВШЭ Константин Труевцев.

О готовности хуситов продолжить борьбу рассказал в интервью Sputnik Arabic их официальный представитель генерал Азиз Рашид. "В наших отчетах мы не спешим публиковать данные о потерях сил коалиции, пока не убедимся в фактах. На сегодняшний день мы уничтожили 336 боевых единиц коалиции за последние три недели, один военный корабль. Запустили 12 баллистических ракет по командным пунктам врагов. Мы полностью уничтожили их укрепленные позиции на западном берегу", — утверждает военный.

*Террористическая организация, запрещенная в России.