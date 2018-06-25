США поддержали санкции Евросоюза и Канады против Мьянмы

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. США поддерживают санкции ЕС и Канады против Мьянмы, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Канада и наши партнеры по Европейскому Союзу предприняли на этой неделе действия по продвижению принципа ответственности за зверства в Бирме. Мы твердо поддерживаем эти действия", — сказала Науэрт, используя старое название Мьянмы — Бирма.

Она напомнила, что США тоже предприняли ряд мер, в частности, перестали выдавать визы руководству ВС Мьянмы, внесли в список санкций местного генерала и подержали мандат миссии ООН по расследованию происходящего в Мьянме.

"США вырабатывают и продолжат вырабатывать ответ всего нашего правительства на гуманитарные и правочеловеческие аспекты кризиса в штате Ракхайн", — заключила Науэрт.

Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы соседней Бангладеш.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.