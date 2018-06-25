США поддержали санкции Евросоюза и Канады против Мьянмы

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. США поддерживают санкции ЕС и Канады против Мьянмы, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
Она напомнила, что США тоже предприняли ряд мер, в частности, перестали выдавать визы руководству ВС Мьянмы, внесли в список санкций местного генерала и подержали мандат миссии ООН по расследованию происходящего в Мьянме.
"США вырабатывают и продолжат вырабатывать ответ всего нашего правительства на гуманитарные и правочеловеческие аспекты кризиса в штате Ракхайн", — заключила Науэрт.
Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.