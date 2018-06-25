Сандерс назвала призывы к бойкоту сторонников Трампа неприемлемыми

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс назвала призывы к бойкоту сторонников президента США неприемлемыми.

Заявление прозвучало после того, как Сандерс выставили из ресторана на минувших выходных вместе с ее семьей. Хозяйка ресторана мотивировала это тем, что та работает на Трампа.

"Меня попросили уйти, потому что я работаю на президента Трампа. Мы имеем право на разногласия, но мы должны иметь возможность делать это свободно и без страха вреда. Некоторые решили призывать к ненависти и вандализму против ресторана, откуда меня попросили уйти. Голливудский актер публично призвал людей похитить моих детей. На этих выходных некий член конгресса призвал реагировать и обеспечить, чтобы людей, которые работают на благо нашей страны в нынешней администрации, не были рады видеть нигде и ни для чего", — заявила Сандерс.

"Здравые дебаты по идеям и политической философии важны. Но призывы к угрозам или призывы к сторонникам Трампа избегать появления на публике неприемлемы", — добавила Сандерс.