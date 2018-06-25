Постпред Израиля при ООН назвал Иран причиной проблем на Ближнем Востоке

ООН, 25 июн — РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Данни Данон назвал Иран причиной всех проблем на Ближнем Востоке.
"Нет сомнений, что главным источником нестабильности на Ближнем Востоке является Иран. От Сирии до Йемена иранский режим сеет насилие и кровопролитие во всем регионе и поддерживает террор почти в каждой стране", — говорится в заявлении постпреда Израиля, распространенном к заседанию.
"Международное сообщество должно понять, что первым шагом к безопасности и стабильности в нашем регионе станет бескомпромиссное противостояние иранскому режиму", — заключил Данон.