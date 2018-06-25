Постпред Израиля при ООН назвал Иран причиной проблем на Ближнем Востоке

ООН, 25 июн — РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Данни Данон назвал Иран причиной всех проблем на Ближнем Востоке.

В понедельник Совет Безопасности ООН проводит дебаты по теме "Всеобъемлющий обзор ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки".

"Нет сомнений, что главным источником нестабильности на Ближнем Востоке является Иран. От Сирии до Йемена иранский режим сеет насилие и кровопролитие во всем регионе и поддерживает террор почти в каждой стране", — говорится в заявлении постпреда Израиля, распространенном к заседанию.

"Международное сообщество должно понять, что первым шагом к безопасности и стабильности в нашем регионе станет бескомпромиссное противостояние иранскому режиму", — заключил Данон.