Гутерреш призвал Москву и Киев решить вопрос заключенных в России украинцев

ООН, 25 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает Москву и Киев решить вопрос о находящихся под стражей в России гражданах Украины, этот вопрос обсуждался во время визита в РФ.

Отвечая на вопрос о том, затрагивал ли генсек Антониу Гутерреш вопрос о находящемся под стражей в РФ украинце Олеге Сенцове, его представитель Фархан Хак сообщил на брифинге, что "генеральный секретарь ООН осведомлен о ситуации с задержанными в России украинскими гражданами".

"Он обсуждал эту тему во время недавнего визита в Москву. Генеральный секретарь ООН призывает обе стороны конструктивно работать над скорым разрешением этого вопроса", — подчеркнул Хак.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.