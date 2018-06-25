США осудили ракетный удар хуситов по Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Вашингтон решительно осуждает запуск хуситами баллистических ракет по Саудовской Аравии, призывает все стороны к политическому урегулированию ситуации.

"Соединенные Штаты решительно осуждают совершенный вчера ракетный запуск, направленный против Эр-Рияда, эти действия лишь усиливают конфликт в Йемене и углубляют недоверие", — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Хезер Науэрт.

По ее словам, Вашингтон поддерживает усилия Саудовской Аравии по защите своих границ и "продолжает призывать все стороны к взаимодействию со специальным посланником ООН по Йемену Мартином Гриффитсом для политического урегулирования и завершения конфликта в Йемене", — говорится в заявлении представителя госдепа.

Как сообщалась ранее, хуситы объявили об обстреле баллистическими ракетами информационного центра министерства обороны Саудовской Аравии и ряда других объектов в Эр-Рияде.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В последнее время ситуация обострилась вокруг приморского города Ходейда. Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта.

Ходейда является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена. Ожидается, что спецпосланник ООН посетит Йемен в среду для продолжения переговоров по урегулированию ситуации вокруг Ходейды.