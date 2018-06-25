Верховный суд Молдавии признал выборы мэра Кишинева недействительными

КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии (ВСП) признала недействительными итоги выборов мэра Кишинева, решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
"Апелляции, поданные политической партией "Платформа "Достоинство и Правда" и кандидатом Андреем Нэстасе, представленные адвокатом Думитру Павлом, считаются неприемлемыми. Решение обжалованию не подлежит", — говорится в решении ВСП, опубликованное на сайте суда.
У здания ВСП продолжается митинг в поддержку кандидатуры Нэстасе, люди требуют признать результаты выборов. Организаторы сообщают, что будут продолжать протесты до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
Всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.