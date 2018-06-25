В Зимбабве скончался еще один пострадавший в результате взрыва на стадионе

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Еще один пострадавший во взрыве на стадионе при покушении на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву скончался от полученных ранений, пишет местная газета NewsDay со ссылкой на министра здравоохранения Дэвида Париренятву (David Parirenyatwa).

Ранее сообщалось об одном погибшем и 49 пострадавших.

Согласно газете, полиция объявила награду за информацию, которая может помочь арестовать причастных ко взрыву на стадионе, однако размер вознаграждения не уточняется.

Взрыв произошел в субботу на стадионе White City Stadium в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг президента страны Эммерсона Мнангагвы. Глава государства не пострадал в результате инцидента и был успешно эвакуирован. Ранения получили чиновники и сотрудники полиции. По последним данным, число пострадавших достигло 49 человек. Вице-президент Зимбабве Константино Чивенга назвал взрыв на стадионе террористическим актом.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов 30 июля 2018 года.