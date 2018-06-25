В США расследуют связи основателя военной компании Blackwater, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер проводит расследование в отношении основателя военной компании Blackwater Эрика Принса, который является также союзником американского президента, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. По данным ТВ, Мюллер получил доступ к компьютеру и телефонам Принса.

"Принс, самый известный частный военный подрядчик, признал на прошлой неделе, что он "сотрудничал" с расследованием Мюллера по российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года. ABC News после этого узнал, что Мюллер также рассматривает связи Принса", — отмечает телеканал.

Представитель Принса сообщил ABC News, что Мюллеру был предоставлен "полный доступ к телефону и компьютеру" Принса.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Принс встречался на Сейшелах с неким "доверенным лицом президента РФ". По данным интернет-издания Intercept, лицом, с которым встречался Принс, мог быть глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Любые встречи американцев с россиянами в последнее время в американской прессе представляются как возможное свидетельство "связей Трампа с Россией".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой утверждения газеты о некой секретной встрече в январе на Сейшелах "доверенного лица президента РФ" с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом.

Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Как Кремль, так и Белый дом опровергли наличие каких-либо "связей Трампа с Россией", которые расследует спецпрокурор Роберт Мюллер.