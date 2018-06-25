В Варшаве хотят демонтировать памятник Благодарности Красной армии

ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Власти Варшавы хотят демонтировать памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке польской столицы, сообщает официальный сайт города.

"Судьба памятника Благодарности солдатам Советской армии, в настоящее время стоящего на аллее возле площади Вашингтона, зависит от позиции музея истории Польши. После получения положительного решения о сохранении памятника, начнется его демонтаж", — говорится в сообщении.

"Музей примет памятник в депозит. Любые ремонтные работы постоянно согласовываются с реставратором памятников Мазовецкого воеводства", — поясняет городская администрация.

Мемориал в последние годы был несколько раз осквернен. В последний раз — в апреле текущего года.

Мемориал был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат. Он был открыт 15 сентября 1946. Во время реконструкции площади Вашингтона в 1968 году останки красноармейцев были эксгумированы и перезахоронены на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, а сам памятник перенесли в глубь главной аллеи парка.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.

Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".