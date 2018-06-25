Защита Манафорта обжаловала его арест

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Защита Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, подала апелляцию на решение суда об аресте обвиняемого до начала процесса.

"Подсудимый Пол Манафорт подает апелляцию в апелляционный суд округа Колумбия на решение суда от 15 июня 2018 года, которым было удовлетворено ходатайство обвинения отозвать условия освобождения подсудимого до суда", — говорится в ходатайстве, опубликованном в базе судебных документов. Ходатайство подписали адвокаты Манафорта Кевин Даунинг, Томас Зенле и Ричард Уэстлинг.

Манафорт обвиняется в мошенничестве и нарушении закона об иностранных агентах. Он был взят под стражу до процесса за попытки связаться со свидетелями по делу, что суд расценил как возможное вмешательство в ход правосудия.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег на десятки миллионов долларов. По данным следствия, эти преступления Манафорт совершил еще до того, как стал на время главой предвыборного штаба Трампа в 2016 году.

Следствие против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году. Защита Манафорта заявляет, что обвинения не имеют отношения к России, так что Мюллер превышает полномочия cвоего расследования. Суд эти аргументы отклонил.