Штайнмайер поздравил Эрдогана с победой на выборах, сообщил источник

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил по телефону своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с победой на выборах в Турции, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в понедельник.
На досрочных президентских и парламентских выборах в Турции в воскресенье в избирательные бюллетени были включены фамилии действующего президента страны Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").
На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,5% по итогам обработки 100% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набрала 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,6% голосов и 343 из 600 мест в парламенте.