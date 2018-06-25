Евросоюз заявил об угрозе судоходству в Красном море

БРЮССЕЛЬ, 25 июн — РИА Новости. ЕС осуждает запуск баллистических ракет хуситами по Саудовской Аравии, выражает серьезную озабоченность в связи с распространением баллистических ракет, это угрожает свободе судоходства в регионе Красного моря, говорится в одобренных главами МИД стран ЕС заключениях по Йемену.
"Эти действия подпитывают региональную напряженность и угрожают безопасности и стабильности соседей Йемена, в том числе на Африканском Роге, свободе судоходства, особенно в регионе Красного моря, и глобальной морской торговле", — отмечается в нем.
ЕС вновь заявляет, что "не может быть военного решения конфликта" и поддерживает специального посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса и его усилия по достижению всеобъемлющего политического урегулирования этого конфликта.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
Ходейда является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена. Переговоры спецпосланника ООН по Йемену с хуситами о передаче Ходейды под контроль ООН не увенчались успехом.